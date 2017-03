Nu wonen ze in een kasteel, maar “we hebben drie jaar lang in een ‘kippenhok’ gewoond”

Ze hebben Iraanse roots en kwamen twintig jaar geleden naar Nederland op zoek naar een betere toekomst. Die toekomst heeft het gezin Azimi gevonden, maar die is er niet zomaar gekomen. Zonen Salar en Sasan hebben zich ontpopt tot succesvolle ondernemers, maar keren dinsdag in ‘The Sky is the Limit’ terug naar het bescheiden motelkamertje waar het voor hen allemaal begon.

De Iraanse Nederlanders hebben er jarenlang alles aan gedaan om de succesvolle zakenmannen te worden die ze vandaag zijn. “Mijn lectuur in bed? Een woordenboek Iraans-Nederlands. Tot drie uur ’s nachts heb ik woord voor woord de taal geleerd”, klonk het in een eerder interview met onze krant.

De broers openden als jongvolwassenen een telefoonwinkel in Sluis, die vormde de basis van wat nu een imperium is van hotels, restaurants en vastgoed. “99 procent van wat we ondernemen, is tot nog toe succesvol.”

In “The Sky is The Limit” keren de broers dinsdag terug naar de motelkamer waar ze als kind woonden. “We hebben drie jaar in een kippenhok gewoond”, luidt het. Of dat kippenhok slaat op de motelkamer, weten we niet, maar dat de broers van ver zijn gekomen staat buiten kijf.

LEES OOK (+): Van straatarme asielzoekers tot decadente miljonairs: deze broertjes zijn nu al dé ontdekking van ‘The Sky is The Limit’