COLUMN. Het protest tegen Duchâtelet is naïef

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Afgelopen weekend was het weer zover. Eén van de vele belangenorganisaties tegen Roland Duchâtelet heeft weer toegeslagen. Dit keer heeft een Engelse supportersgroepering, aangevuld met fans van STVV, protest gelopen tegen de veelvuldig voetbalpraeses. 250 euro per kop kostte dat tripje hen, bezwoer een overzeese fanatiekeling. Maar het zou het verdomme waard zijn.

Om te begrijpen waarom Jack-with-the-cap zijn zuurverdiende centen aan een tweedaagse grauw Sint-Truiden besteedt, om ter plekke met de voeten in het water de stembanden wat te gaan verslijten aan inderhaast samengerijmde leuzen tegen een Belgische ondernemer die hij nog nooit heeft ontmoet, is het belangrijk te begrijpen dat de Spaanse Algarve momenteel best duur is en dat Duchâtelet zich schuldig maakt aan alles wat de traditionele voetbalsupporters tegen de haren strijkt.

Zo zijn er, in willekeurige volgorde: a) niet van de streek zijn, b) niet al te veel van voetbal kennen c) eerder rationeel dan emotioneel ageren d) de beste spelers verkopen e) de fans het gevoel geven zich op de kap van de club te verrijken, gesterkt door f) een hard, industrieel imago. Duchâtelet zal nergens een populaire eigenaar zijn.

Alleen zijn dat allemaal maar randzaken. Dat de beste spelers verkocht zullen worden, is bij elke club behalve Real Madrid en Barcelona een realiteit. Dat de eigenaar geen grote voetbalkenner is, hoeft op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat hij omringd is door mensen die wel tot die strekking behoren.

Er zijn maar twee dingen die er echt toe doen: hoe diep zijn zijn zakken en hoeveel van dat geld is hij bereid in de club te investeren? Duchâtelet staat sinds 2004 aan het hoofd van STVV. Sindsdien verrees er een prachtig stadioncomplex en evenaarde STVV zijn beste resultaat ooit in de Jupiler Pro League. Tijdens zijn kortstondige doch woelige periode bij een club die nu vooral in het nieuws komt omwille van zijn straftrainingen, zorgden zijn (sportieve) investeringen ei zo na voor een titel.

Toch zocht die avond een moegestreden Engelse fanatiekeling zijn bed op met hese stem, koude voeten en een tevreden gevoel. Hij is de held geworden voor een volgende generatie fans, bevestigt de kinderstem in een filmpje dat evengoed had kunnen doorgaan voor nazistische propaganda.

Dromen doet hij van een club bestuurd door een familievriend, met een team dat bestaat uit nazaten van de helden van weleer. Hij weet dan nog niet dat geen enkele familievriend de middelen heeft een club van die grootte over te nemen en dat driekwart van de nazaten van de helden van weleer niet in aanmerking komt voor topvoetbal, en dat er zelfs geen elf jongens uit de streek zijn die dat niveau aankunnen. Hij droomt.

