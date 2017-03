Herinnert u zich nog de wedstrijd Chelsea-Arsenal van begin februari? Waarschijnlijk niet. Het doelpunt van Eden Hazard net iets meer. De Rode Duivel scoorde toen na 53 minuten spelen een doelpunt na een heerlijke rush vanop de eigen speelhelft en werd overladen met superlatieven. Die goal valt nu ook in de prijzen, het werd verkozen tot doelpunt van de maand februari over het Kanaal. Geniet vooral nog even mee!