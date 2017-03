Zo ziet Smith uit ‘Sex & The City’ er vandaag uit

Doet de naam Jason Lewis geen belletje rinkelen? Dan doet die van zijn personage Smith Jerrod in ‘Sex & The City’ dat misschien wel. De blonde acteur is vandaag 45 en toont op Instagram dat hij nog steeds lang haar heeft, al er een baardje bij gekomen.

Smith Jerrod, kortweg Smith, maakte het dankzij de hulp van Samantha Jones (Kim Cattrall) helemaal als model. De twee waren in de serie ook een koppel en hij steunde haar door dik en dun. Toen ze te horen kreeg dat ze borstkanker had, schoren ze samen hun halflange blonde lokken af. Uiteindelijk koos Samantha toch voor zichzelf in plaats van hun relatie.

Na de seizoenen en eerste twee films van ‘Sex & The City’ verdween de acteur volledig uit de schijnwerpers. Tot nu: lifestylesite Pretty 52 heeft ontdekt dat Lewis een Instagrampagina heeft, waarop hij veel selfies deelt. Anno 2017 zijn zijn lange haren iets donkerder geworden, heeft hij een baardje en oogt zijn gezicht iets scherper.



Hij houdt duidelijk van het normale leven zonder al te veel poespas, kleedt zich basic en waait graag uit aan het strand. Dat gestroomlijnde lichaam van hem houdt hij in vorm met sporten zoals skiën en surfen. Daarnaast is hij dol op honden en op zijn gitaar tokkelen. De acteercarrière van Lewis staat op een lager pitje. Hij speelde de voorbije jaren vooral kleine rollen in films en series, waaronder een cameo in ‘How I Met Your Mother’.



