Ex-schoonbroer moordt vierkoppig gezin uit omwille van niet gekregen erfenis

De zoektocht naar de vermissing van het Franse echtpaar Troadec en hun twee tienerkinderen kent een verbijsterende afloop. Aanvankelijk werd vermoed dat de geestelijk fragiele zoon zijn ouders en zus had omgebracht. Maar nu blijkt dat het hele gezin uit Nantes werd vermoord door de ex-schoonbroer en dat omwille van een aantal geërfde goudstaven die vader Pascal niet wou delen. Op dit moment zoekt de politie naar de vier lijken.

De verdwijning van het echtpaar Pascal (49) en Brigitte Troadec (49), hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18) op 16 februari werd van in het begin als uiterst zorgwekkend beschouwd. Niet alleen werden overal in hun woning in een residentiële voorstad van Nantes bloedsporen van beide ouders en de zoon aangetroffen. Vorige week werden in een bos op bijna 300 kilometer van hun woonplaats ook de broek en een sociale kaart van Charlotte ontdekt. De auto van Sébastien stond dan weer geparkeerd in een Bretoens dorpje op 80 km van de gezinswoning. Maar de lichamen zelf bleven spoorloos.

Wanhopige tweets

Zoon Sébastien was van in het begin verdachte nummer één. Hij werd omschreven als “psychologisch instabiel” en uit enkele verontrustende tweetsbleek inderdaad zijn wanhoop en ook zijn haat naar zijn vader toe. Wat echter niet werd vrijgegeven, was dat de speurders in de gezinswoning ook DNA-sporen hadden gevonden van een ander familielid, de vroegere echtgenoot van de zus van vader Troadec. Toen ook in de achtergelaten Peugeot 308 van Sébastien hetzelfde DNA werd ontdekt, werd hij plots de voornaamste verdachte. Hij werd samen met zijn ex-vrouw 21 uur lang ondervraagd. Hij verklaarde toen dat hij al lang geen contact meer had met zijn vroegere familie.

Volgens de Franse zender BFMTV heeft de ex-schoonbroer ondertussen bekend dat hij de vier gezinsleden heeft gedood. De manier waarop zou volgens een speurder “heel gruwelijk” zijn. Ook zijn ex-vrouw, de zus van Pascal Troadec, werd aangehouden maar zij ontkent elke betrokkenheid. Op dit ogenblik zou gezocht worden naar de lichamen van de slachtoffers in de omgeving van de Bretoense stad Brest. Zij zouden daar al de dag na hun verdwijning door de moordenaar gedumpt zijn.

Goudstaven

Volgens BFMTV moet het motief gezocht worden in een banale erfeniskwestie. Pascal Troadec, de vader, zou een belangrijk aantal goudstaven geërfd hebben en die niet willen delen hebben met zijn zus - en haar toenmalige partner.

Die partner blijkt nu dus de moordenaar te zijn. Het gaat om een 46-jarige man die werkzaam is in de scheepsbouw maar al een tijd kampt met depressies.