Ex-wielrenner trekt op vakantie met partner... en wint tot zijn eigen verbazing professionele mountainbikewedstrijd

Ex-wielrenner Erik Dekker zorgde misschien wel voor de prestatie van het weekend. De intussen 46-jarige Nederlander was met zijn partner op vakantie in Qatar en won er een tot zijn eigen verbazing een mountainbikewedstrijd in de woestijn. “Ik wist niet eens van het bestaan van deze wedstrijd af”, aldus Dekker in de Nederlandse pers. Zelfs de Qatarezen waren verbaasd. Toen Dekker aan de finish kwam, was het podium nog niet volledig opgebouwd.