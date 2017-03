Londense burgemeester keurt plannen goed: zo zal het nieuwe stadion van Chelsea eruitzien

Binnenkort schitteren Eden Hazard, Michy Batshuayi en Thibaut Courtois in een gloednieuw stadion. Londense burgemeester Sadiq Khan keurde de plannen voor het nieuwe Stamford Bridge goed. Hij noemde het toekomstige stadion “een juweel op de Londense sportkroon”.

Het nieuwe sportcomplex van Chelsea komt op de site van het huidige Stamford Bridge. De capaciteit gaat van 41.600 fans naar 60.000 fans. Het stadion zou klaar moeten zijn tegen het seizoen 2020-2021. De werken zullen ongeveer drie jaar duren. Gedurende die periode zal Chelsea zijn matchen in een ander stadion afwerken, vermoedelijk Wembley.

Op het moment dat het vernieuwde stadion van Tottenham opent, wordt Stamford Bridge slechts het vierde grootste stadion in Londen. De inkomsten van Chelsea zullen een serieuze boost krijgen met 13.374 extra tickets per match. Het nieuwe stadion is van dezelfde ontwerpers als van ‘Het Nest’, het stadion van de Olympische Spelen 2008 in Peking.