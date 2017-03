Londense burgemeester keurt plannen goed: zo zal het nieuwe stadion van Chelsea eruitzien

Binnenkort schitteren Eden Hazard, Michy Batshuayi en Thibaut Courtois in een gloednieuw stadion. Londense burgemeester Sadiq Khan keurde de plannen voor het nieuwe Stamford Bridge goed. Hij noemde het toekomstige stadion “een juweel op de Londense sportkroon”.

Het nieuwe sportcomplex van Chelsea komt op de site van het huidige Stamford Bridge. De capaciteit gaat van 41.600 fans naar 60.000 fans. Het stadion zou klaar moeten zijn tegen het seizoen 2020-2021. De werken zullen ongeveer drie jaar duren. Gedurende die periode zal Chelsea zijn matchen in een ander stadion afwerken, vermoedelijk Wembley.

Chelsea, het team van Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi en de huidige koploper in de Premier League, noemde de goedkeuring van de burgemeester een belangrijke stap, maar onderstreept dat de bouw nog niet kan beginnen. “Er zijn nog wat hobbels te nemen in de plannen, voordat we met het werk kunnen beginnen”, meldde de Londense club op zijn website.

Burgemeester Khan toonde zich in een persbericht groot voorstander van een nieuw stadion voor de Blues. “Londen is één van de grootste sportsteden ter wereld. Ik kijk er dan ook naar uit dat Chelsea een nieuw stadion zal toevoegen een het fantastische aanbod sportarena’s in onze stad”, aldus Khan.

Chelsea voetbalt al sinds 1905 op Stamford Bridge, dat op dit moment plaats biedt aan 41.600 fans. Concurrent Arsenal verhuisde tien jaar geleden al naar het Emirates Stadium, een groter stadion met 60.000 plaatsen. Tottenham Hotspur, ook afkomstig uit Londen, breidt op dit moment White Harte Lane uit naar een soortgelijke capaciteit. West Ham United speelt sinds dit seizoen in het grote Olympisch Stadion, met als capaciteit 80.000 plaatsen.

Op het moment dat het vernieuwde stadion van Tottenham opent, wordt Stamford Bridge slechts het vierde grootste stadion in Londen. De inkomsten van Chelsea zullen een serieuze boost krijgen met 13.374 extra tickets per match. Het nieuwe stadion is van dezelfde ontwerpers als van ‘Het Nest’, het stadion van de Olympische Spelen 2008 in Peking.