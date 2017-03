Griekse economie krimpt opnieuw

De Griekse economie is in het vierde kwartaal van 2016 sterk gekrompen. De neergang bedroeg 1,2 procent in vergelijking met de voorgaande periode, toen nog sprake was van een groei met 0,6 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Griekse statistiekbureau.

Bij een voorlopige raming in februari werd nog gemeld dat de krimp in het afgelopen kwartaal 0,4 procent bedroeg. De economie van het land stond onder druk door lagere consumentenbestedingen en een afgenomen export. Het is de sterkste neergang van de Griekse economie sinds de zomer van 2015.

Over heel 2016 ging de Griekse economie volgens de lokale financiële pers 0,5 procent achteruit. Het gaat om een inschatting, de officiële cijfers volgen in april.

Griekenland hangt sinds 2010 aan het miljardeninfuus van Europa en het IMF. In ruil voor de steunpakketten om het bankroet af te wenden, moet Griekenland verregaande hervormingen en besparingen doorvoeren.