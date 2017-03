Owusu vervolgd, maar finale tegen Roeselare niet in gevaar

Na het herbekijken van de tv-beelden van de heenwedstrijd in de finale om promotie tussen Antwerp en Roeselare (3-1) besliste de reviewcommissie om Antwerp-spits William Owusu te laten vervolgen. De Ghanees gaf in die match - al dan niet bewust of onbewust - een elleboogstoot aan Roeselare-verdediger Baptiste Schmisser. De moest met een bebloed aangezicht het terrein verlaten. Na de wedstrijd ging Owusu in er kleedkamer van Roeselare wel zijn excuses aanbieden.

Ondanks de vervolging moet Antwerp niet vrezen voor een schorsing van Owusu in de terugmatch van de finale. Spelers die door de reviewcommissie worden vervolgd moeten pas volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Een eventuele schorsing van Owusu is dus ten vroegste voor in Play-off 2 (bij niet-promotie) of volgend seizoen (bij promotie).