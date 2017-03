Zo werken Antwerp en Roeselare toe naar allesbeslissende match om promotie

Dertien en zeven jaar. Zo lang wachten Royal Antwerp FC en KSV Roeselare al op nog eens een jaartje in de hoogste afdeling van ons voetbal. Zaterdagavond weten we wie van de twee het haalt, maar in aanloop naar de beslissende partij doen beide clubs alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zelfs een kampioenenviering is niet voorzien.

“Het moet een gewone werkweek zijn.” Dat is de teneur bij Antwerp en Roeselare in de aanloop naar de match die bepaalt of zij voor het eerst in jaren nog eens in de hoogste klasse van ons voetbal mogen aantreden. Ondanks de torenhoge druk en de zenuwen die hooggespannen staan, blijven beide teams gewoon op de eigen trainingsvelden oefenen. Afzondering is niet nodig, een kampioenenviering niet voorbereid. Of het moeten al de grote schermen op de Bosuil zijn.

“Het is belangrijk om in ons vaste stramien te blijven”, verklaart communicatieverantwoordelijke Evert Stroobant van Roeselare. “Met dat stramien zijn we eerder dit seizoen ook al 13 wedstrijden ongeslagen gebleven, ik zie niet in waarom je het dan anders zou moeten gaan doen. Druk zal er sowieso toch zijn, die kan je niet afhouden.”

Eén politieagent per drie Antwerp-fans

Ook Antwerp, dat begin vorige week bij uitzondering nog in Wijnegem trainde, probeert zo veel mogelijk te doen alsof het een week als een andere is voor de club. “Wij zijn één keer elders gaan trainen, maar dan merk je dat de spelers zich toch het beste voelen in hun vertrouwde omgeving”, vertelde trainer Wim de Decker. Al zullen ze bij The Great Old, in tegenstelling tot Roeselare, op het einde van de week wèl achter gesloten deuren trainen. “Dat leerde ik ook van vorig jaar, toen de spelers meer bezig waren met de supporters.”

Moeten de spelers nog proberen te doen alsof het om een gewone werkweek gaat, voor de supporters is al langer duidelijk dat niets minder het geval is. Roeselare heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er Antwerp-fans tussen de thuissupporters zullen postvatten. Tickets voor de match zijn enkel beschikbaar in voorverkoop en worden pas aan de man gebracht op vertoon van identiteitskaart. 250 politieagenten staan paraat om de 760 Antwerp-fans in bedwang te houden, nog eens 250 agenten zijn standby. “Het zal geen lachertje worden om hen in het gareel te houden”, waarschuwt Stroobant. “Maar we hebben onze voorzorgen genomen. De eerste Antwerp-fan die zich misdraagt, zal het eventuele eerste seizoen van Antwerp in 1A aan zijn neus voorbij zien gaan.”

De Antwerpse achterblijvers zullen de wedstrijd kunnen volgen op de Bosuil, waar grote schermen geplaatst worden.