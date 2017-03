Stond Alexis Sanchez niet in basis tegen Liverpool door ruzie op training?

Verontwaardiging alom dit weekend in de Engelse Premier League: Arsenal-trainer Arsène Wenger liet topschutter Alexis Sanchez in de verloren topper tegen Liverpool op de bank starten. Volgens de Britse tv-zender BBC zou trainingsincident aan de basis liggen voor de opvallende keuze. ‘Klinkklare onzin’, reageert Wenger.

Alexis Sanchez groeide dit seizoen met 17 goals en 9 assists uit tot een belangrijke schakel bij Arsenal, maar toch zette Gunners-trainer Arsène Wenger zijn Chileense topschutter op de bank voor de topper tegen Liverpool. Een verrassing van formaat en volgens de Britse zender BBC zou een ruzie tussen Alexis Sanchez en enkele ploegmaats op de training voor de match aanleiding zijn voor deze beslissing.

“Onzin”, verdedigt Wenger zich op de persconferentie voor de Champions League-match tegen Bayern München. “Ik weet niets van een opstootje. Er is niets gebeurd. Ik zette Giroud en Welbeck in de basis om directer te kunnen spelen. Dat is de enige reden voor mijn beslissing.”

Op ramkoers?

In Engeland wordt er al enige tijd gefluisterd dat Alexis Sanchez op ramkoers ligt met de Franse voetbalcoach. ‘De relatie tussen mij en hem is eerlijk en normaal, net zoals bij andere spelers van de ploeg”, aldus Wenger.

Vanop de bank zag Sanchez zijn Arsenal-ploegmaats sukkelen tegen Liverpool. Bij een 2-0 achterstand kwam de Chileense international in de ploeg en nog geen kwartier later gaf hij de assist voor de aansluitingstreffer van Welbeck. Uiteindelijk zouden de Londenaars met 3-1 de boot ingaan en hun vierde plaats verliezen aan Liverpool.

Alexis Sanchez reageerde ondertussen op de commotie op zijn Instagram-account.