COMMENTAAR chef voetbal. Play-off 1 kan zijn glans verliezen

We kregen zaterdag al een voorproefje, maar komende zondag wordt het helemaal bibberen en beven. KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en RC Genk spelen voor twee plaatsen in Play-off 1 met de underdogs KV Mechelen en Charleroi in de beste positie. Dé vraag is: moeten we daar blij om zijn?

b Kans op decompressie bij Charleroi of Mechelen groter dan bij Gent of Genk b Bekerwinnaar Oostende of Zulte Waregem speelt om niets meer in Play-off 1

Voetbalemotie in zijn mooiste vorm, dat was het zaterdag. Geen excessen met supporters, spelers of voor de scheidsrechter interpreteerbare beslissingen. Neen, gewoon goals en tegengoals die over winst en verlies beslisten. Dolblije gezichten, minder blije gezichten... Maar nergens werd de hoop al opgegeven. Dat kan pas zondag als omstreeks 16.20 uur de reguliere competitie van het seizoen 2016-17 de laatste geheimen prijsgeeft. Wie zaterdag al met hartkloppingen of hyperventilatie te maken kreeg, kijkt komende zondag beter naar Half uur natuur op Eén of America’s Funniest Home Videos op VTM. Nederland 2 zendt rond die tijd ook altijd wel een interessante documentaire uit. De fans van thrillers trekken evenwel best naar het stadion of stemmen af op Play Sports of de Multi Live van Proximus TV om dit mooie aspect van het play-offsysteem in al zijn glorie te beleven.

Zoals de regel dat de ploeg die op het einde van de competitie het hoogste aantal punten heeft áltijd de verdiende kampioen is. Zo geldt dat wie straks in Play-off 1 staat, dat ook dubbel en dik verdiend heeft. En wie ernaast grijpt, heeft onderweg te veel steken laten vallen en oogst met Play-off 2 wat het zaaide. Laat daar geen twijfel over bestaan.

En toch. Play-off 1 glanst minder als straks AA Gent, RC Genk en Standard afwezig zijn. Niet alleen omdat vooral AA Gent en RC Genk altijd positief voetbal brengen, maar ook omwille van de status van die clubs die sowieso meer emoties oproepen dan Zulte Waregem, KV Oostende, KV Mechelen en Charleroi. Dat kwartet is vooral blij dat ze Play-off 1 zullen hebben gehaald. Alle begrip daarvoor wegens de bescheidenere budgetten. Maar voor de spanning? In Gent of Genk ligt de lat hoger en is de nood om ook in Play-off 1 potten te breken veel dwingender aanwezig. De kans op decompressie is bij teams die niet bij de G5 horen groter dan bij clubs die de gewoonte hebben om jaarlijks voor de prijzen te vechten.

Wat in Europa?

Bovendien wint of Zulte Waregem of KV Oostende de beker en pakt één van die twee clubs dus het Europees ticket dat hen meteen in de poulefase van de Europa League lanceert. Omdat Anderlecht en Club Brugge wellicht onder elkaar uitmaken wie de titel pakt, is er voor de bekerwinnaar niet veel eer meer te halen. Derde, vierde, vijfde of zesde... het maakt niets meer uit. Het beste Europa League-ticket is al binnen.

Nog over Europees voetbal volgend seizoen. AA Gent en RC Genk bewijzen met hun plaats in de 1/8ste finales van de Europa League dat ze ons land goed kunnen vertegenwoordigen en de Belgische coëfficiënt in de hoogte kunnen stuwen. In hoeverre zijn pakweg KV Mechelen en Charleroi volgend seizoen in staat ons land in Europa naar een overwintering te gidsen? KV Oostende wordt een debutant in Europa. En ziet Zulte Waregem er volgend seizoen nog hetzelfde uit?

Als AA Gent en RC Genk Play-off 1 missen, hebben ze dat aan zichzelf te wijten. Winst van Play-off 2 kan nog naar Europa leiden, maar dat is een pad vol hindernissen. Toch zijn AA Gent of RC Genk het niet alleen aan hun status maar ook aan het Belgisch voetbal verplicht om voor de prijzen te strijden.