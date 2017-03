Test-Aankoop sleept Proximus voor de rechter: “Aanbod was misleidend”

Brussel - Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft telecombedrijf Proximus maandag grote twijfels geuit bij de ontvankelijkheid van de groepsvordering die consumentenorganisatie Test-Aankoop tegen het bedrijf heeft ingesteld. Die groepsvordering draait rond de vervanging van de oude V3-decoders door nieuwe modellen. Volgens Test-Aankoop heeft Proximus daarover een aantal van zijn klanten misleid maar dat wordt door het telecombedrijf betwist.

Het geschil draait rond de oude V3-decoders voor digitale televisie die Proximus tussen 2008 en 2013 aan zijn klanten aanbood. Zowat 30.000 klanten hadden die decoder gekocht en niet gehuurd en kregen in mei 2016 het bericht dat de toestellen verouderd waren en vanaf 1 februari niet meer zouden kunnen gebruikt worden. Proximus bood die klanten aan om hun decoder in te ruilen voor een nieuw exemplaar, waarbij ze de nieuwe decoder dan een jaar lang gratis zouden huren.

Foto: BELGAIMAGE

“Maar om van het aanbod gebruik te maken, moesten de betrokken klanten antwoorden op een brief van hun operator voor 25 juni 2016, hoewel hun decoder nog perfect bruikbaar was tot 31 januari 2017”, pleitte Test-Aankoop maandag voor de rechtbank. “Die periode van ‘gratis’ huur was dus maar effectief kosteloos voor zes maanden. Dat aanbod was dus misleidend.”

Volgens de advocaat van Proximus is de groepsvordering echter niet ontvankelijk.

“Het aanbod was wel duidelijk”, klonk het. “Wie meteen zijn decoder inruilde, kreeg meteen een jaar gratis huur. Test-Aankoop heeft zijn groepsvordering ook al ingesteld in november 2016, op een moment dat nog niemand enige schade geleden had. Bovendien hebben maar 6 van de 30.000 betrokken klanten geklaagd over het aanbod en zijn die mensen uiteindelijk ook niet op het aanbod ingegaan.”

De rechtbank spreekt zich binnen de maand uit over de ontvankelijkheid van de groepsvordering.