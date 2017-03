Jarige die Bongobon-Ferrari in de prak reed, wacht gepeperde rekening

Een ‘extreme sensaties’-Bongobon voor een half uurtje Ferrari rijden, wie zou het niet willen krijgen voor zijn verjaardag? De man die zondag op de E314 in Heusden-Zolder crashte met zo een sportwagen, zal zijn cadeautje niet snel vergeten. Zeker niet als hij straks de factuur in zijn brievenbus vindt.

De jarige reed op de E314 in de richting van ­Nederland toen de Ferrari plots begon te schuiven tijdens een invoegmanoeuvre. De luxewagen tolde eerst rond zijn as en knalde vervolgens op de middenberm tegen de vangrails. De gehuurde Ferrari is zwaar toegetakeld. Wellicht zelfs total loss.

“Gelukkig raakte niemand gewond. Dat is het belangrijkste. De auto is goed verzekerd”, zegt Berrie van het verhuurbedrijf Celebrations. Dat is het geval bij de meeste verhuurbedrijven die exclusieve wagens verhuren. Maar als je de kleine lettertjes in het contract leest, zie je dat de eerste 1.500 euro voor de bestuurder is.

Bij Bongobon zegt men dat zij enkel tussenpersoon spelen. “Wij verkopen een bon aan een bepaalde prijs. Alle verdere afspraken verlopen in dit geval tussen de verhuurder van de auto’s en de persoon die de bon cadeau heeft gekregen.” Bongo biedt een ‘extreme sensaties’-bon aan voor 299 euro. Daarmee kan je o.a. in een sportwagen rijden maar ook stuntvliegen, ballonvaren of een tandemsprong maken uit een vliegtuig.

Wat kost zo een Ferrari-kick?

Een Bongobon kost dus 299 euro. Als je rechtstreeks bij de verhuurder boekt is het iets goedkoper. Berrie van Celebrations wil liever niet te veel ruchtbaarheid geven aan het ongeval of aan de prijzen die hij vraagt. Maar op de website staan wel de tarieven. Voor een Ferrari F360 Modena (400 pk met een topsnelheid van 300 km/uur) betaal je 119 euro voor 20 minuten genieten of 239 euro voor een uurtje rijplezier. Kies je voor de Ferrari F430 F1 (topsnelheid 315 km/uur) betaal je 299 euro voor een uur.

(On)verantwoord?

Op de vraag of het wel verantwoord is om iemand onvoorbereid in zo een ‘bom’ te laten stappen, zijn de meningen verdeeld.

“Het is ons eerste ongeval in negen jaar. Heel vervelend, maar pure pech. Een ongeval zoals er iedere dag gebeuren op de weg. Het had niets te maken met onaangepast rijgedrag. Gewoon pech”, zegt hij. “Wij laten nooit iemand onvoorbereid vertrekken en er gaat ook een begeleider mee.”

Die begeleider, die ook bij andere verhuufirma’s in begrepen is, legt eerst uit hoe de wagen werkt en waar hij speciaal moet op letten. Hij waarschuwt voor vertrek ook op alle mogelijke gevaren. Tijdens het rijden zorgt hij er ook voor dat er niet te snel wordt gereden en dat verkeersregels in acht worden genomen. Hij waakt er ook over dat de motor nooit boven de zevenduizend toeren gaat omdat de bolide dan oncontroleerbaar wordt voor niet-ervaren chauffeurs.

Auto daagt uit om snel te rijden

Tony Verhelle van Autogids, die al meerdere autotest deed met Ferrari’s, vindt het “redelijk onverantwoord’ om iemand zonder ervaring in zo een auto de weg op te sturen.

“Zo een auto vraagt toch een zekere gewenning, gezien de kracht. Als je met zo een Ferrari aan een normale snelheid zou rijden, is er niet echt een probleem en kan in principe iedereen er mee rijden. Maar zo een voertuig daagt uit om verder te gaan. Voor de kick. En om indruk te maken op vrienden of vriendinnen. Met alle gevolgen van dien”, zegt de hoofdredacteur van Autogids.