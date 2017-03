Red Flames kansloos onderuit tegen Noord-Korea in Cypriotisch oefentoernooi

De Red Flames hebben 4-1 verloren van Noord-Korea in de laatste groepsfasematch van de Cyprus Cup, een oefentoernooi in aanloop naar het EK deze zomer.

Na zes minuten keken de Belgische voetbaldames al tegen een achterstand aan na een doelpunt van Kim Nam Hui. Een snelle tegentreffer zoals in de vorige wedstrijd tegen Italië zat er dit keer niet in. Integendeel, na een half uur legde de Noord-Koreaanse Ho Unbyol de 2-0 ruststand vast.

Ook na de pauze konden de Red Flames (FIFA 25) geen voet aan de grond krijgen tegen de nummer 10 op de vrouwelijke Fifa-ranking. Via Wi Jongsim werd het zelfs 3-0. Even na het uur kon invalster Davinia Vanmechelen met een knap afstandsschot de Belgische nul van het bord vegen. Maar ook in het zwart-geel-rode doel werd nog gescoord. Ri Kyonghyang trapte de 4-1 eindscore tegen de netten.

Derde plaats

In de andere wedstrijd in groep B won Zwitserland (FIFA 17) met 6-0 van Italië (FIFA 16). De Red Flames speelden 2-2 gelijk in hun eerste wedstrijd tegen Zwitserland en wonnen hun tweede partij tegen Italië met 4-1. Zwitserland eindigt de groep als leider met zeven punten. Noord-Korea wordt tweede met zes punten. België (4) en Italië (0) sluiten de rij. Woensdag spelen de Belgische vrouwen nog een plaatsingswedstrijd.