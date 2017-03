Vlaamse voedingsproducten voelen nu al pijn van Brexit

Ardooie - De Vlaamse voedingsproducenten ondervinden al veel hinder van de Brexit. Uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk is zo’n 15 procent duurder geworden en het grootste deel van dat verlies dragen ze zelf. Dat bleek maandag in Ardooie, waar VOKA en tien West-Vlaamse CEO's een gesprek hadden met Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De onderhandelingen over de Brexit moeten nog beginnen, maar toch heeft het Britse referendum al een impact op onze economie. Het pond is immers flink onderuit gegaan en dat zal niet snel veranderen, verwachten de Vlaamse bedrijven. “De export is daardoor zo’n 15 procent duurder geworden”, zegt Rik Jacobs van Ardo, producent van diepvriesgroenten. “Ons bedrijf draagt twee derden van dat verlies zelf, de rest wordt opgevangen door een prijsverhoging.”

Dirk Decoster van aardappelproducent Agristo voert nu nog elk jaar voor zowat 100 miljoen euro uit naar Groot-Brittannië. “Dat zal niet snel veranderen, omdat Groot-Brittannië zelf geen productie heeft. Maar die 15 procent doet ons bedrijf wel pijn. Door de wisselvallige koers van het pond wordt het ook steeds moeilijker om contracten af te sluiten.”

Decoster vreest dat andere landen het voorbeeld van Groot-Brittannië zullen volgen. “Daarin schuilt het grootste risico. Protectionisme dreigt nu in de hele wereld”, zegt hij. “Brazilië, bijvoorbeeld, heeft net een importheffing voor verwerkte aardappelproducten ingevoerd. We zijn daar veel te slecht verdedigd door Europa.”

Ondernemersnetwerk Voka heeft intussen al contact gelegd met de collega’s in andere Europese lidstaten. “Het zijn de bedrijven die nu de handen in elkaar moeten slaan”, zegt ook Colin Stanbridge van de London Chamber of Commerce. “Zij hebben veel meer kans om een overeenkomst te bereiken dan de regeringen. De Brexit is te belangrijk om over te laten aan de politiek.”