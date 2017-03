Anderlecht-coach Rene Weiler verlengt contract

René Weiler blijft langer in de dug-out van Anderlecht. De Zwitser is sinds begin dit seizoen hoofdcoach van Anderlecht en door de goede resultaten besliste het bestuur om zijn contract te verlengen tot juni 2019.

Weiler arriveerde afgelopen zomer in het Astridpark als hoofdcoach en leidde de 33-voudige landskampioen naar een huidige gedeelde leidersplaats in de Jupiler Pro League.

“De verlenging van het contract van René Weiler is een unanieme beslissing van het bestuur”, vertelt CEO Herman Van Holsbeeck op de ploegwebsite. “De club is zeer tevreden over zijn werk. Hij heeft RSC Anderlecht terug op de kaart gebracht door een duidelijke visie op de spelersgroep over te brengen.”

Ook Weiler zelf is zeer tevreden met de verlenging van zijn contract. “Dit is een blijk van waardering. Dit seizoen staat in het teken van de wederopbouw. De basis is gelegd om voor de titel te strijden en zo ver mogelijk in Europa mee te strijden. Ik ben het bestuur erkentelijk voor deze blijk van vertrouwen. Nu komt het erop neer om op deze fundamenten verder te bouwen.”