Mazembe roept supporters massaal op voor warm ontvangst van Vanden Borre

Anthony Vanden Borre zal bij zijn nieuwe ploeg Mazembe een warm ontvangst krijgen. Althans, als het van TPM-voorzitter Moïse Katumbi afhangt. Hij roept de fans op om massaal af te zakken naar de luchthaven om zijn nieuwe voetbalster op te wachten.

Vier dagen na het opvallende nieuws dat Anthony Vanden Borre zijn carrière nieuw leven zal inblazen bij het Congolese TP Mazembe is de voorzitter van de ploeg uit Lubumbashi overgevlogen om de laatste details voor de transfer in orde te brengen. Maar dat was niet zijn enige actie op Belgische bodem. Via de clubsite mobiliseert hij de eigen aanhang om “nieuwe ster” Anthony Vanden Borre een warm welkom te geven bij zijn aankomst op de luchthaven.

“Alle supporters zijn uitgenodigd om één van de sterren uit het Belgische voetbal te ontvangen op de luchthaven van Lubumbashi”, klinkt het. “Woensdag landt hij om twaalf uur. Laat ons in groten getale aanwezig zijn om de eerste Europeaan in onze ploeg te verwelkomen.”