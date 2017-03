U17-bondscoach Bob Browaeys selecteert 18 spelers voor EK-kwalificatieronde

Bondscoach Bob Browaeys heeft maandag zijn achttienkoppige selectie bekendgemaakt voor de eliteronde van de Belgische U17, die zich van 14 tot 19 maart in Nederland proberen te plaatsen voor de eindronde van het Europees kampioenschap in mei.

De jonge Rode Duivels moeten in hun laatste rechte lijn richting het EK in Kroatië nog drie groepswedstrijden tot een goed einde brengen. België neemt het in groep 5 op tegen Nederland (14 maart, Uden), Italië (16 maart, Groesbeek) en Wit-Rusland (19 maart, Uden). De acht groepswinnaars en de zeven beste runners-up van plaatsen zich voor de eindronde in Kroatië. De top vijf van het EK in mei kwalificeert zich ook voor het WK, dat van 6 tot 28 oktober plaatsvindt in oktober.

Selectie voor eliteronde:

Quinten Boudry (Zulte Waregem), Othman Boussaid (SK Lierse), Maxime De Bie (KV Mechelen), Jo Gilis (OH Leuven), Jordy Gillekens (OH Leuven), Jerko Guldix (RSC Anderlecht), Yarne Lenaerts (KRC Genk), Matias Lloci (AA Gent), Theo Leoni (RSC Anderlecht), Mohamed Loua (RSC Anderlecht), Logan Ndenbe (Excel Moeskroen), Cyril Ngonge (Club Brugge), Louis Openda Ikoma (Club Brugge), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Arno Valkenaers (KV Mechelen), Flor Van Den Eynden (Inter Milaan), Daan Vekemans (OH Leuven) en Anass Zaroury (Zulte Waregem). .