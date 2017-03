Coach Napoli heeft goed nieuws na blessure van Dries Mertens

Napoli-coach Maurizio Sarri is maandag op een persconferentie, een dag voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, nog eens teruggekomen op de blessure van Dries Mertens zaterdag tegen AS Roma (1-2). “Mertens heeft geen fysiek probleem”, aldus Sarri. “Ik denk dat er gewoon krampen opkwamen.”

Dries Mertens speelde zaterdag een uitstekende wedstrijd voor Napoli bij AS Roma (1-2). Mertens scoorde beide Napolitaanse goals, maar moest een kwartier voor tijd het veld verlaten met een pijnlijke kuit.

“We gaan zijn toestand vandaag nog bekijken”, legde Sarri uit. “Maar ik kan al zeggen dat hij geen fysiek probleem heeft. Ik denk dat er krampen opstaken.”

Napoli verloor de heenmatch van de achtste finales met 3-1 in Madrid. Om door te stoten dinsdagavond is een stunt van formaat nodig. “We spelen tegen de Europees- en wereldkampioen”, aldus Sarri. “Het zou dus maar normaal zijn als zij zouden doorstoten. Maar wij hebben ook een troef. Wij hebben een publiek de wereldtitel waardig en dat zal dinsdag heel Europa te zien krijgen. Het zal hoe dan ook een moeilijke match worden. We zullen ons defensief sterk moeten tonen en tegelijk druk moeten zetten op de Madrileense verdedigers.”