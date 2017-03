KSV Roeselare op Twitter furieus na niet-schorsing Antwerp-speler

Antwerp-speler William Owusu wordt door de reviewcommissie vervolgd op basis van tv-beelden. De Ghanees gaf in het duel tegen Roeselare — al dan niet bewust — een elleboogstoot aan Roeselare-verdediger Baptiste Schmisser. Owusu wordt dan wel vervolgd, hij mag wel spelen in de terugwedstrijd van de promotiematch tegen Roeselare. Dat schiet bij Roeselare in het verkeerde keelgat, op Twitter haalt de West-Vlaamse club beeldfragmenten aan van Owusu om aan te tonen dat hij enkele keren over de schreef ging...

“Owusu moet voor de Reviewcommissie verschijnen, maar zou wel mogen spelen zaterdag”, tweette de officiële Twitteraccount van Roeselare, met een emoticon die met de ogen draait. “Bekijk anders de elleboog eens einde 1e helft. Die is nog erger”, aldus de West-Vlaamse periodekampioen.

Daarna haalde KSVR twee beeldfragmenten boven om aan te tonen dat Owusu niet één, maar enkele keren over de schreef ging... het is maar de vraag of de Reviewcommissie ingaat op de uithaal van Roeselare.

Zo zag Baptiste Schmisser eruit na de elleboog van William Owusu. Foto: Isosport