Deze kleine maar dappere peuter laat zich zonder angst fotografen met immense slangen

Bang zijn van slangen is bij dit kereltje helemaal niet aan de orde. Jenson Harrison uit het Australische Brisbane is amper twee jaar oud, maar lijkt nu al zeker van wat hij in de toekomst wil gaan doen: slangen vangen. Foto’s op de Instagram-pagina van zijn vader tonen zijn liefde voor de dieren op prachtige wijze.

Ouders Tony en Brooke Harrison zijn allebei professionele slangenvangers. “Hij wordt al sinds zijn geboorte omringd door slangen en andere reptielen”, vertelt Tony aan 7 News Australia. “Veel mensen zijn bezorgd om zijn veiligheid. Ze kijken naar mijn foto’s en denken dat het gevaarlijk is. We volgen Jenson nochtans zeer aandachtig”, verduidelijkt hij.

Volgens Tony is zijn zoontje in ieder geval erg enthousiast. “Als we niet op hem zouden letten, zou het niet lang duren vooraleer een van de dieren onze zoon zou grijpen in plaats van omgekeerd.” De tweejarige houdt zich bovendien niet enkel bezig met slangen. Hij kan ook overweg met andere reptielen zoals goanna’s en blauwtongskinken.

Voorlopig mag Jenson enkel slangen aanraken die hem geen kwaad kunnen doen. De ouders houden zich daarentegen wel bezig met de gevaarlijke exemplaren. Door hun zoontje te laten kennismaken met de reptielen, willen ze de peuter een belangrijke levensles meegeven: “Alle dieren en al het leven op de wereld zijn erg waardevol.”