Wilmots (met een sigaretje): "Vijf jaar lang geen trainer meer in België"

Standard won in 1993 de Beker van België, en maakte zo komaf met een zwarte periode na het omkoopschandaal in de jaren '80. De bekerwinst zou tot de titel in 2007 nochtans lange tijd de laatste trofee blijven voor de club. Over die periode getuigen met Arie Haan, Patrick Asselman, Thierry Pister en Henk Vos vanavond enkele toenmalige Rouches in het Canvas-programma "De Kleedkamer". Daarin komt ook Marc Wilmots (ex-Standard) aan het woord. De voormalige bondscoach laat daarin ook weten "vijf jaar lang geen trainer meer te worden in België, daarna zullen we wel zien." Ook opvallend: Wilmots steekt daarbij een sigaretje op. Een verklaring voor zijn tolerante houding tegenover Radja Nainggolan, toen van de AS Roma-middenvelder beelden opdoken met een sigaret?

