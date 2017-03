Parachutist verlamd na uitwijken voor vliegtuig

Moorsele / Stekene - Een 52-jarige piloot en militair op rust uit Stekene moest voor de rechter verschijnen voor een ongeval met een parachutist. Of hij in fout is, blijkt een moeilijke kwestie.

Wanneer Wevelgemnaar Martin L. zijn eerste parachutesprong voorbereidde, leek niets erop dat een drama zich zou voltrekken. ’s Voormiddags kreeg hij alle theorie om dan in de namiddag op te stijgen van het vliegveld in Moorsele. L. sprong uit het tuig, was enkele seconden in vrije val en opende op tijd zijn valscherm. Alles leek goed te verlopen, tot plots. “Wanneer hij wou landen, zag hij plots een vliegtuig. In een paniekreactie week hij uit naar links, waardoor de wind plots verkeerd zat”, legt de raadsman van L. uit.

Gevolg? L. raakte een tijdje verlamd en kan zelfs zes maanden niet wandelen. De schuld ligt volgens hem bij het vliegtuig dat hem dropte. Piloot Karl M. weet echter van niets. “Toen ik vijf maanden na de feiten telefoon kreeg van de Wevelgemse politie was ik totaal verrast”, zegt de man. “Ik heb al dertig jaar ervaring als piloot en maakte zelf al zo’n 1.500 sprongen. Ik zou nooit iemand in gevaar brengen.”

Of de man effectief in fout is, valt af te wachten. Mag een vliegtuig landen wanneer er nog parachutisten in de lucht hangen? Dat is de hamvraag. De rechter velt een oordeel op 3 april. De burgerlijke partij vroeg alvast 5.000 euro provisionele schadevergoeding.