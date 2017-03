Chapecoense-doelman probeert nieuw leven op te bouwen

Toen Jakson Follmann zijn eerste pasjes kon zetten op krukken, voelde hij zich als een kind dat moest leren lopen. Maar drie maanden na de vliegtuigcrash die hem zijn rechterbeen kostte, probeert de voormalige Chapecoense-doelman zijn leven weer op de rails te krijgen. Dankzij een prothese die hem begin februari werd aangemeten, kan hij tegenwoordig op zijn eentje rechtstaan. "Wenen over mijn lot zou me niets opleveren", aldus de 24-jarige Braziliaan, één van de zes overlevenden van de vliegtuigcrash waarbij 71 mensen omkwamen op 28 november jongstleden.

Die bewuste nacht werden zijn dromen abrupt afgebroken. De reservedoelman van de ploeg die zich tot ieders verrassing had geplaatst voor de finale van de Copa Sudamericana, zal nooit meer voetbal spelen. Maar hij vindt nu plezier in de kleine dingen des levens. "Na het ongeval was mijn grootste wens om recht te kunnen staan. Om alleen een douche te kunnen nemen. Om alleen mijn tanden te kunnen poetsen. Al die kleine dingen waar niemand echt bij nadenkt."

Na 56 dagen in het ziekenhuis is zijn lichaam nog niet bekomen van de talloze littekens, en doet elke beweging nog steeds pijn. Maar zijn revalidatie in Sao Paulo leverde onverwacht positieve resultaten op. Video's van Follmann dansend en gitaar spelend maakten al furore op het internet.

"Mijn lichaam respecteren"

Naast de amputatie van een groot deel van zijn rechterbeen had de Braziliaan ook meerdere breuken, had hij een zware wonde aan zijn linkerenkel, en moest hij geopereerd worden aan de ruggewervels. Maar dat betekent niet dat Follmann zijn attitude als sportman kwijt is: "Toen ik voor het eerst mocht lopen zonder kruk, wilde ik al trappen doen. Ik wilde meteen allerlei dingen doen, ook al wist ik eigenlijk dat dat nog niet mogelijk was. Ik moet mijn lichaam leren respecteren", geeft hij toe. "Maar ik ben gepassioneerd door sport, ik beschouw mezelf niet als een ex-prof. Integendeel: ik ben sportiever dan ooit", lacht hij.

Follmann probeert dan ook elke oefening hem opgelegd door zijn artsen minitieus uit te voeren. Die ingesteldheid moet hem in staat stellen een toekomst als paralympiër na te streven, een idee van zijn familie. De man woont nog steeds met zijn verloofde in het zuidelijk gelegen Chapeco, maar bij zijn laatste passage in Sao Paulo kon hij het nationele centrum voor paralympische sport bezoeken, waar hij kon proeven van rolstoelvolleybal. "Daar heb ik begrepen dat mensen zichzelf vaak grenzen opleggen in hun hoofd. Met positieve gedachten kun je veel meer bereiken."

Verwerkingsproces

Zijn optimisme hielp hem weer te kunnen lopen, maar het ongeval heeft hij uiteraard nog helemaal niet verwerkt. "Toen ik wakker werd in het ziekenhuis, wist ik dat er iets heel ergs gebeurd was. Ik zag ook dat ik gewond was, en ik herinnerde me dat de laatste keer dat ik me goed voelde, in het vliegtuig was", aldus Follmann, de ogen neerslaand.

Toen hij weer bij bewustzijn was, vroeg hij om hem niets te vertellen over wat er gebeurd was. Hij weigerde zelfs naar televisie te kijken, uit vrees voor details over het lot van zijn overleden ploegmaats. "In Colombia weende ik veel, maar toen ik weer voet zette op Braziliaanse bodem, begon ik mijn krachten te hervinden."

Nieuw leven

Wenen deed hij echter toch opnieuw op 21 januari, toen hij in een rolstoel werd binnengereden in het Arena Conda-stadion van Chapeco. Daar mocht hij in bijzijn van zijn mede-overlevenden (verdediger Neto en flankspeler Alan Ruschel) de trofee van de Copa Sudamericana in ontvangst nemen, nadat zijn club op verzoek van de tegenstander uit respect werd uitgeroepen tot eindwinnaaar. Nu wil Jackson Follmann echter een nieuw leven beginnen...

Zijn club Chapecoense begint intussen ook aan een nieuw avontuur: als winnaar van de Copa Sudamericana mag het nu deelnemen aan de prestigieuze Copa Libertadores, het equivalent van de Europese Champions League. De eerste afspraak: nu woensdag om 1u45 Belgische tijd tegen het Venezolaanse Maracaibo. De nieuwe coach Vagner Mancini liet al weten “de herinnering aan hen die nooit voetbal meer kunnen spelen" te willen eren.