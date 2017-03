Beerschot Wilrijk nu al (bijna) zeker van promotie: "Stupide constructie"

De regels van het voetbal zijn eenvoudig: de kampioen promoveert naar een hogere klasse. Logisch, zou je denken. Maar niet in de eerste amateurklasse. Daar is Beerschot Wilrijk al quasi zeker van die promotie, of ze de play-offs nu winnen of niet. Het enige wat ze nodig hebben, is een licentie.

In de hoogste amateurklasse speelt de top vier na de reguliere competitie nog play-offs om de kampioen te bepalen. De hoogst geklasseerde ploeg met een licentie promoveert uiteindelijk naar eerste klasse B. Seraing is de hoogst geklasseerde ploeg die ook een licentie heeft aangevraagd, maar die ploeg heeft nu al 28 punten achterstand op Beerschot Wilrijk. Zelfs als de punten in de play-offs gehalveerd worden, blijft die kloof wellicht onoverbrugbaar in zes wedstrijden. Bovendien is het zelfs niet zeker dat zij nog in de top vier geraken, want met één wedstrijd minder gespeeld staan ze nu al negen punten achter op de vierde.

Beerschot Wilrijk moet dus eigenlijk nog maar twee dingen doen om zeker te zijn van promotie: zelf bij de top vier eindigen - wat met een zege komend weekend al een feit is - en de licentie voor 1B ook effectief krijgen. Navraag van deze krant leert namelijk dat slechts vier clubs uit de eerste amateurklasse een licentie hebben aangevraagd voor promotie naar de (professionele) Proximus League: leider Beerschot Wilrijk, Seraing, Oosterzonen en White Star Brussel, dat gisteren ook nog eens geschorst werd wegens openstaande schulden. Daardoor kan Beerschot Wilrijk nu al op beide oren slapen. Als de Antwerpenaars hun licentie krijgen, kan er eigenlijk niemand hen de promotie nog ontnemen.

Tóch play-offs

Ook als de drie overige ploegen in de top vier geen licentie hebben voor 1B, zullen de play-offs gespeeld worden. “De hele competitiehervorming werd ons door de strot geduwd en nu wordt het stupide van de hele constructie aangetoond”, zegt Beerschot-voorzitter Eric Roef. “Bovendien is deze situatie vooral erg voor onze supporters. Voor hen is de spankracht weg. Ik kan enkel hopen dat ze onze resterende thuiswedstrijden van de reguliere competitie en de drie thuiswedstrijden van de eindronde zullen bijwonen om zo hun ploeg en de staf, die hiervoor een heel jaar keihard hebben gewerkt en zo ook hun club, willen steunen. Alle ploegen uit de reeks zien Beerschot Wilrijk graag komen, omdat het telkens kassa-kassa betekent. Daarom willen ze ook de play-offs spelen. Of dat nu nog het geval zal zijn, valt natuurlijk te betwijfelen. Dit hele onbegrijpelijke verhaal had ik van ver zien aankomen.”