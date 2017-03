Deurne - Groot feest voor de Anwerp-fans, maar ook de buurtbewoners van de Bosuil probeerden vanop hun terrassen een glimp op te vangen van de levensbelangrijke wedstrijd van "The Great Old" zondagmiddag tegen Roeselare. Al lukte dat niet overal even goed, door het slechte weer en de hoge tribunes in het stadion: zo had de ene al meer geluk dan de andere...