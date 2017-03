Zwarte doos moet waarheid over ongeval ex-voetballer achterhalen

Diksmuide / Veurne - De zaak van het ongeval waarbij de verloofde van oud-voetballer Dirk De Vriese om het leven kwam komt op 12 juni voor de rechter. Daarbij kunnen slechts van een van de twee betrokken auto’s de gegevens van de zwarte doos gebruikt worden.

4 juni 2016. De Porsche van ex-profvoetballer Dirk De Vriese (59) - die onder meer speelde bij Anderlecht en AA Gent en nadien voetbalmakelaar werd - botste in de Ieperstraat tussen Woumen en Merkem frontaal op de Volvo van Lieselot M. uit Lo-Reninge. Elien Van Ryckeghem (27), de verloofde van De Vriese en een goede vriendin van Lieselot, zat naast hem in de auto en stierf ter plaatse.

Hoewel beide chauffeurs onder invloed waren van alcohol, is nog niet duidelijk wat de exacte oorzaak van de botsing was. De zwarte doos van de wagens moest daarover uitsluitsel geven, maar Porsche liet weten dat ze de gegevens niet meer kunnen achterhalen. “Die worden blijkbaar alleen geregistreerd zodra je de contactsleutel omdraait. Het spreekt voor zich dat dit in de gegeven omstandigheden niet meer is kunnen gebeuren”, zegt advocaat Paul Brondel, de verdediger van de moeder van het dodelijke slachtoffer.

150 kilometer per uur

Bij Volvo konden ze wel nog info vinden over het ongeval. “Uit de geregistreerde informatie blijkt dat de wagen op het moment van de crash een snelheid van 150 kilometer per uur haalde.” De advocaten van de beklaagde leggen zich neer bij de bevindingen van het parket en de informatie van de black box van de Volvo. Ook de voorzitter van de politierechtbank was daar blij om. “Het is een delicate zaak. De pleidooien worden gehouden op 12 juni en ik ben niet van plan om een uitstel toe te staan”, zei hij tot de advocaten.

Ook meester Brondel toonde zich een tevreden man dat de zaak nog voor het gerechtelijk verlof beslist zal zijn. “Het is tijd dat de nabestaanden van Elien hun rouwproces kunnen afsluiten”, zeg hij.

Opmerkelijk is wel dat de familie van het slachtoffer de beklaagde geen kwaad hart toedraagt. Lieselot M. woonde zelfs de afscheidsviering van haar vriendin op krukken bij.