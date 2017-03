AA Gent wil nu ook geen maandagvoetbal meer (dit seizoen)

AA Gent haalt (voorlopig) de lont uit het kruitvat in de discussie over het voetbal op maandagavond. “Voetbal op maandag dit seizoen kan niet als dat nergens is vastgelegd”, zegt algemeen directeur Michel Louwagie. “We begrijpen dat je tijdens het seizoen de reglementen niet kan wijzigen.”

De aanwezigheid van drie Belgische clubs in de 1/8ste finales van de Europa League deed de jongste weken de discussie over voetbal op maandagavond weer oplaaien. RC Genk liet bij monde van algemeen directeur Patrick Janssens weten dat het, omwille van hun supporters die tegen zijn, geen voetbal op maandag wil spelen, maar AA Gent en Anderlecht waren vragende partij. Dat stuitte evenwel op hevig verzet bij de kleinere clubs én Club Brugge. De West-Vlamingen combineerden twee jaar geleden ook voetbal in PO1 met een Europese kwartfinale en verloren daardoor naar eigen zeggen de titel.

Het argument van Club was dat daar nooit iets over was afgesproken en dat de reglementen in de loop van het seizoen niet kunnen worden gewijzigd. Pierre François, CEO van de Pro League (verzameling van profclubs), herinnerde zich echter als enige dat er een pv was opgemaakt waarin dat maandagvoetbal wel mogelijk werd gemaakt. Niemand van de aanwezigen herinnerde zich dat echter. Vincent Mannaert, CEO van Club, had daar overigens een opmerking bij geformuleerd. Een stevige discussie dreigde.

“Voetbal op maandag is niet meer voor dit seizoen”, aldus Louwagie. “Als je met een bepaald format begint, kan je dat niet en cours de route wijzigen. Maar volgend seizoen moet het kunnen. De Europees spelende ploeg op maandag thuis laten spelen, moet voor volgend jaar toch bespreekbaar zijn? Het is in het belang van het Belgische voetbal. Als wij punten zouden tekortkomen voor PO1, dan ligt de oorzaak bij het feit dat we Europees hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor Genk. Het is niet omdat we dit gebrek nog altijd niet hebben gecorrigeerd dat we het in de toekomst niet meer moeten bijstellen.”