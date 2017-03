Nieuwe console Nintendo enkele dagen beschikbaar, maar gamers stuiten nu al op vervelend probleem

De Nintendo Switch, de nieuwste console van het Japanse bedrijf Nintendo, kampt nu al met een probleem waar een heleboel gamers niet mee opgezet zijn. Het apparaat heeft namelijk niet de mogelijkheid om je gamedata op te slaan op een microSD-kaart. Een back-up maken van al je bestanden op het toestel is dus onmogelijk.

Nintendo heeft het issue al aangekaart op haar website: “Gamedata kan niet opgeslagen of gekopieerd worden op een microSD-kaart”, liet een woordvoerder van het bedrijf weten. “Alle data wordt opgeslagen op het interne geheugen van de Switch.” Eens dat geheugen helemaal vol zit, heb je geen andere keuze dan je bestanden, en dus ook al je voortgang in een bepaald spel, onherroepelijk te verwijderen. Opvallend, aangezien de Wii U, de voorganger van de Switch, gamers de kans gaf om al hun bestanden over te zetten via USB.

Nintendo laat voorlopig nog in het midden of er in de nabije toekomst een update uitkomt waarmee het probleem wordt opgelost. De Switch zelf bevat 32GB aan intern geheugen, waarvan al een kwart wordt gebruikt voor het besturingssysteem.