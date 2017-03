COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: "Waarom Weiler nu al verlengen?"

Het verbaast ons dat Anderlecht nu al weet dat het tot 2019 voort wil met René Weiler. Niet dat de Zwitser er bij Anderlecht een potje van maakt, maar de spoed achter de contractverlenging lijkt voor niets nodig. Het is zeker niet zo dat de halve wereld op de trainer van Anderlecht aan het jagen is. Vrezen dat paars-wit zich de kaas van het brood laat eten, is dus uit den boze. Het contract van Weiler loopt zelfs nog tot 2018, Anderlecht heeft toch tijd? En Weiler ook.