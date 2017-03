Competitieleider Olympiakos ontslaat tweede trainer dit seizoen

Olympiakos Piraeus, leider in de Griekse competitie, heeft maandag zijn trainer Paulo Bento ontslagen. De 47-jarige Portugees moet boeten omdat er zondag een derde keer op rij verloren werd (2-0 bij de nummer drie PAOK Saloniki) en dat was al sinds 1996 niet meer gebeurd.

Ondanks die derde nederlaag heeft Olympiakos in de stand nog altijd zes punten voor op eerste achtervolger Panionios. Ook Europees doet Olympiakos nog voor de prijzen mee. In de Champions League ging de club er al in de derde voorronde uit, maar inmiddels werden wel de achtste finales van de Europa League bereikt.

Bento is al de tweede trainer die dit seizoen ontslagen wordt bij Olympiakos. De Spanjaard Victor Sanchez was nog geen twee maanden in dienst toen hij na de verrassende uitschakeling in de Champions League door het Israëlische Hapoel Beër-Sheva zijn boeltje mocht pakken.

Beloftentrainer Vasilis Vouzas neemt het voorlopig over van Bento.