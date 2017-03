80-jarige Belgische vermoord in Britse volkstuintjes

De Londense politie heeft een 40-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de 80-jarige Belgische Lea Adri-Soejoko vermoord te hebben in Britse volkstuintjes, die de vrouw al jaar en dag hielp beheren. Hij wurgde haar met een touw en dumpte haar lichaam in het huisje waarin Lea haar tuingereedschap opborg. Over de motieven van de moord wil de politie voorlopig niet communiceren.

Lea vertrok in 1966 met haar intussen overleden man Antoon naar Groot-Brittannië. Het koppel vestigde zich in Colindale, in het noorden van Londen, en kreeg er drie kinderen. Na het overlijden van haar man zette Lea zich met hart en ziel in als secretaris van de Colindale Allotment Garden Association, die een negentigtal volkstuintjes beheert. Toen zij vorige week niet kwam opdagen op een vergadering van de beheerders van de volkstuintjes, stapte de familie naar de politie. Een half uur later werd het levenloze lichaam van Lea in het gereedschapshok aangetroffen.