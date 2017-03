Klachten over “seksistische” Lidl-spot

“Lekkere vrouwen kosten veel geld. Die willen dure sacochen, en op restaurant. En af en toe op weekend. Niet naar de Ardennen, vergeet het. Naar Dubai, New York, Bangkok en Knokke. Maar dat heb jij wel over voor een lekkere vrouw, hé?” Afhankelijk van het antwoord raadt Lidl in hun jongste spot cola van het huismerk aan, “waardoor je meer geld voor haar overhoudt”, of toch echte Coca-Cola.

Over die radio- en televisiereclame van Lidl heeft de Jury voor Ethische Praktijken al een tiental klachten ontvangen. “We openden een dossier en deze middag komt de jury samen over een beslissing in de zaak”, zegt Bart Du Laing van de JEP.

Intussen heeft Lidl zich wel verontschuldigd via een verklaring aan Belga .