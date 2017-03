Xavier bestelt een dagschotel in ‘Mijn Pop-up’

Bijltjesdag in Mijn Pop-uprestaurant: vanavond moet Filly’s of ­Meat & Griet in Kortrijk de deuren sluiten. Fanny en Veronique van Filly’s vechten tot de laatste snik en gooien hun hele menukaart om, tot tevredenheid van de klanten.

In Antwerpen krijgen de duo’s Pascal Premereur en Bartel Dewulf van Belgocatering over de vloer voor een inspectie van de hygiëne en de cijfers. Bij Bo en Emily van Het Vijfde Element kun je van de grond eten, maar de personeelskost is te hoog en dat heeft meteen gevolgen. Charlotte en Laure van Madam P. hebben iets goed te maken, maar het bezoek leert dat niet iedereen de kordate aanpak van Laure op prijs stelt. Ook Karel en Birger van Tjop’s moeten ingrijpen om hun cijfer op te krikken, maar de sfeer zit goed als de cast van fictiereeks Amigo’s langskomt. Vooral Karel is blij met de komst van zijn jeugdheld Johny Voners, bekend als ­Xavier uit FC De Kampioenen.

INFO

mijn pop-uprestaurant

VTM, 20.35 uur