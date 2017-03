CLUBNIEUWS. Inbreker in kleedkamer Antwerp, racist uit Charleroi gaat vrijuit

Antwerp kreeg zondag na de thriller tegen Roeselare ook minder goed nieuws: een inbreker verschafte zich toegang tot de kleedkamer van de thuisploeg. KV Kortrijk onderneemt geen stappen tegen de man die spits Saadi een "vuile terrorist" noemde, en KV Oostende moet zijn targets voor de bekerfinale bijstellen. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

Inbreker bezoekt kleedkamer na match

Een onbekende is zondag na de thuiswedstrijd van Antwerp tegen Roeselare binnengedrongen in de kleedkamer van de thuisploeg. “Hij heeft enkele jassen en truitjes meegenomen”, bevestigt Antwerpwoordvoerder Thomas Slembrouck.

De club heeft een foto van de dief, maar niemand zou de man voorlopig herkend hebben. Het is dus niet duidelijk of het om een inbreker ging dan wel om een al dan niet beschonken supporter die van het moment wilde profiteren om wat Antwerp-merchandising te verzamelen.

De club geeft de man tot vrijdag de kans om “zichzelf en al het gestolen materiaal in goede staat terug te bezorgen aan de club.” Hij kan contact opnemen met ken.bastin@rafc.be. Indien Antwerp vrijdag niets ontvangen heeft, zal het gerechtelijke stappen nemen tegen dit dief.

Geen verdere stappen tegen man die Saadi “terrorist” noemde

KV Kortrijk zal geen verdere stappen ondernemen tegen de man die Idriss Saadi zaterdag met racistische opmerkingen belaagde tijdens de uitwedstrijd op Charleroi. De 25-jarige Saadi reageerde na de wedstrijd woest nadat iemand hem “vuile Arabier” en “vuile terrorist” had toegeroepen. Volgens de spits kon de zaak niet zomaar in de doofpot belanden. Uiteindelijk werd gisteren bij KV Kortrijk toch beslist om geen verdere stappen te ondernemen tegen de supporter in kwestie. Dat liet manager Mathias Leterme gisteren weten.

Oostende rekent nu op 15.000 bekerfans

Marc Coucke hoopte op 20.000 KV Ooostende-fans voor de bekerfinale en op dit moment zijn er 12.000 Oostendse tickets de deur uit. “Er zijn nog veel bestellingen, maar we voelen dat de vijver een beetje opgedroogd raakt”, aldus directeur Patrick Orlans. “De Coucke-targets zijn altijd hoog en we blijven fans rekruteren, maar oudere mensen overtuig je niet om met de bus naar Brussel te gaan. Daarom gaan we nu nog eens langs de scholen om daar nog scholieren warm te maken. Uiteindelijk hopen we op zo’n 15.000 fans.” Er zijn wel speciale acties. Zo rijdt er een vrouwenbus naar de Heizel en gaat er een groep met go-carts , terwijl wielerclub Placora erheen zal fietsen. De senioren gaan met de boot.

Rust voor Obradovic

Ivan Obradovic (28) moet een paar dagen rusten. Onderzoek wees uit dat de flankverdediger van Anderlecht kampt met verrekte ligamenten in de enkel. Het is onzeker of hij meereist naar Cyprus om er APOEL Nicosia partij te geven. Paars-wit hoopt hem sowieso wel komende zondag tegen Waasland-Beveren te recupereren.

Mist De Ceulaer levensbelangrijk duel?

Westerlo wacht vandaag met een bang hart de uitspraak van de Geschillencommissie af. Die buigt zich over het dossier van Benji De Ceulaer, die door de Reviewcommissie werd opgeroepen na zijn fout op Brecht Capon tegen KV Oostende. Er hangt de aanvaller een schorsing van twee speeldagen boven het hoofd. De aan- of afwezigheid van De Ceulaer tegen Racing Genk kan een beslissende factor zijn. De Genkenaar ontpopte zich de voorbije weken tot de meest dreigende speler in de ploeg van Jacky Mathijssen en nam met zijn vechtlust de rest van de ploeg mee op sleeptouw.

Nieuwe grasmat in Luminus Arena

De waterslag tussen RC Genk en Club Brugge zaterdagavond bezegelde definitief het lot van de grasmat in de Luminus Arena. Het veld, dat al een poos niet meer in goeie conditie verkeert, bleek nu zoveel schade te hebben opgelopen dat de mat onmiddellijk vervangen moet worden. Vandaag wordt al gestart met het afgraven van de oude grasmat, gisteren werden daarom beide doelen al verwijderd. De bedoeling is dat vrijdag de nieuwe mat is aangelegd. De kostprijs van de hele operatie bedraagt 80.000 euro. De nieuwe mat wordt donderdag voor het eerst gebruikt in de Europese thuismatch tegen AA Gent.

Geen Enoh, Ndongala en Sa

Verlies op Moeskroen en dus wacht de Standard-spelers een hele week lang straftrainingen. De eerste daarvan werd gisteren al afgewerkt, al kon Aleksandar Jankovic wel geen beroep doen op Eyong Enoh, Dieumerci Ndongala en Orlando Sa. Zij zijn alle drie geblesseerd. Deom, Bah, Bodart, Lavalée en Luchkevych speelden op hun beurt met de beloften tegen Club Brugge.

Kleine blessure De Sutter

Tom De Sutter heeft zaterdag een kleine contractuur aan de bil opgelopen in de wedstrijd tegen Oostende. De 31-jarige aanvaller van Lokeren moet even rusten en sluit – als alles goed gaat – ten laatste vrijdag opnieuw aan bij de groep. De revalidatie van Mario Ticinovic verloopt intussen goed, waardoor hij deze week waarschijnlijk opnieuw mag lopen. Mijat Maric pakte tegen Oostende zijn vijfde gele kaart, waardoor hij de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Charleroi moet laten schieten.

Beslissende match op groot scherm

Voor de allesbeslissende wedstrijd op AA Gent zijn er 930 tickets voorzien voor de supporters van KV Mechelen. Omdat er een combiregeling geldt, zijn de tickets alleen te krijgen via de busclubs. De thuisblijvers kunnen de wedstrijd wel op groot scherm volgen aan het stadion. De poorten van het AFAS Stadion gaan zondag open om 13.30 uur. Na de match keren de spelers hoe dan ook terug naar het stadion om de supporters te komen groeten. Ahmed El Messaoudi ondergaat vandaag een scan aan het bovenbeen. Na twee vrije dagen beginnen de spelers vandaag aan de voorbereiding op de match van het jaar.

Camacho en Gano vandaag weer op training

Rudy Camacho, die zaterdag na een halfuur het veld moest verlaten, is aan de beterhand. De Franse verdediger van Waasland-Beveren liep een lichte hersenschudding op en herinnert zich niets van de bewuste fase. Zinho Gano (bil) liep vorige week vrijdag een kleine verrekking op en zat daardoor niet in de selectie. De boomlange aanvaller is normaal gezien al hersteld van zijn blessure en sluit snel opnieuw aan bij de groep. Woensdag krijgt Waasland-Beveren trouwens het bezoek van bondscoach Martinez en zijn technisch directeur Van Puyvelde.

Vandaag verder onderzoek voor Vetokele

De STVV-spelers genoten gisteren van een vrije dag. Igor Vetokele onderging nog geen bijkomende onderzoeken na de blessure die hij tegen Eupen opliep. Pas vandaag verschijnt de Charlton-huurling opnieuw bij de dokter. De scans die de spits in het weekend onderging, brachten alvast niets aan het licht. Vetokele klaagt vooral over pijn aan de enkel, mogelijk schort er wat met de ligamenten. De match tegen Club Brugge halen wordt sowieso moeilijk.

Essevee zoekt trainers voor jeugdacademie

Zulte Waregem is op zoek naar extra trainers om in de jeugdacademie bij de provinciale en elitereeksen aan de slag te gaan. Kandidaten moeten over de nodige vakkennis, didactische, pedagogische en communicatieve vaardigheden beschikken. Wie geïnteresseerd is, kan een mail sturen naar Jacques Balcaen en Geert Tack met daarbij een motivatiebrief en een cv. Vanaf vandaag kunnen de supporters in de ticketshop hun abonnement verlengen voor Play-off 1. Ook online is dat mogelijk.

Matias Lloci geselecteerd voor Eliteronde U17

AA Gent telt één speler in de selectie die U17-bondscoach Browaeys gisteren bekendmaakte. Matias Lloci, een 16-jarige middenvelder die ook al met de Gentse beloften mocht aantreden, zal tijdens de Eliteronde met de Belgische U17 van 14 tot 19 maart in Nederland strijden voor een plaats op het EK in Kroatië. België komt tijdens deze Eliteronde uit tegen Nederland, Italië en Wit-Rusland. De acht groepswinnaars en de zeven beste tweedes plaatsen zich voor het EK. De Gentse beloften wonnen gisteren overigens met 0-2 op het veld van Kortrijk.