Zij stellen hun huwelijk uit, en dat is geweldig nieuws

Amper een week voordat Martijn (32) en Ellen (28) elkaar hun jawoord zouden geven, moeten ze hun trouwfeest noodgedwongen afblazen. “We zijn dolblij”, klinkt het. Niet omdat ze hun trouwplannen even moeten op­bergen, wel omdat er een donorhart werd gevonden voor de bruidegom. “Zo krijgen we er een extra reden bij om later te vieren.”

In goede en in kwade dagen. Het geldt eigenlijk al voor het Bredense koppel Martijn Verhaeghe (32) en Ellen Haesaert (28), ook al zijn ze nog niet getrouwd. Net niet. “Komende vrijdag zouden we trouwen”, vertelt Ellen. “Maar vorige week kregen we een telefoontje. Martijn zei het die avond nog: De trouw is er al binnen een week. Ze gaan nu ook niet meer bellen, hé? Maar dan kwam er plots tóch dat telefoontje. We waren dolblij.”

Dat een trouwfeest geannuleerd wordt, is doorgaans geen goed nieuws. Maar voor Martijn en Ellen is het dat wel. Want vlak voordat Martijn op papier zijn hart aan Ellen zou geven, kreeg hij er een nieuw. Martijn lijdt aan cardiomyopathie, een erfelijke hartaandoening. Woensdagnacht onderging hij een dringende harttransplantatie, intussen zijn tweede. In 2005 kreeg hij al een eerste donorhart, maar zijn lichaam stootte dat na tien jaar opnieuw af. Een nieuwe transplantatie was daarom noodzakelijk. En die kon woensdag eindelijk gebeuren, net een paar dagen voor hun trouwdatum.

Met goede afloop, al is Martijn nog volop aan het herstellen. “We mogen drie keer per dag een kwartiertje bij hem”, zegt Ellen. “Ik logeer samen met zijn ouders in een verblijf voor familie, vlak bij het ziekenhuis. Ik zal bij hem waken tot we naar huis mogen.”

Intussen regelt ze alles om hun huwelijksfeest uit te stellen: alle tweehonderd gasten werden persoonlijk verwittigd, de bloemist en dj afgebeld en de feestzaal geannuleerd. ­“Iedereen was eigenlijk enorm blij voor ons. Ze kennen dan ook allemaal de situatie. Met de mensen van de feestzaal hadden we dit ook vooraf besproken. Zij reageerden helemaal niet kwaad. Integendeel, ook zij zijn blij dat er een ­donorhart gevonden werd. De trouw werd om de juiste reden geannuleerd.”

Dubbel feest

En van uitstel komt geen afstel. Het koppel hoopt dat hun grote dag nog binnen het half jaar zal plaatsvinden. En dan zullen ze twee redenen hebben om te vieren.

“Het zal alleen maar extra geweldig worden”, zegt Ellen. “Martijn zal er meer van kunnen genieten en wij zullen nieuwe perspectieven hebben. De zoektocht naar een donorhart was uiteraard iets dat in onze relatie sluimerde. Maar met dit positieve nieuws kunnen we weer verder. En die trouw heb ik nog te goed, dus ik kan alleen maar blij zijn.” (lacht)