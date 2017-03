Een jaar na de aanslagen: “Wij hoeven niets te herdenken. We beleven de aanslagen nog elke dag”

Nog altijd liggen twee slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in het ziekenhuis. Ons land maakt zich klaar om de terreuraanslagen van een jaar geleden in Zaventem en metrostation Maalbeek te herdenken, maar voor hen duurt de nachtmerrie voort. “Ik wens maar één ding: dat ik binnenkort eindelijk naar huis kan”, zegt Jimmy Montenegro (39), die al 50 weken in een ziekenhuisbed ligt.