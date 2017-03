De Roover: "Buitenlandse leiders moeten toestemming vragen voor propaganda in ons land"

Op 16 april wordt een referendum gehouden, waarin de Turken hun president Tayip Erdogan met een grondwetswijziging meer macht kunnen geven. Ook de Turken in Europa kunnen stemmen. Maar Turkse politici mogen geen campagne voeren in ons land voor het Turkse referendum tenzij de regering daar toestemming voor geeft, verklaarde N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover maandagavond in De Afspraak.

Peter De Roover wil een wetsvoorstel indienen dat toelaat om een "normaal maatschappelijk debat te voeren, zonder de import van politieke vedetten uit het buitenland".

"Het is een ongekend fenomeen. Geen enkel staatshoofd komt hier campagne voeren behalve het Turkse. Er moet op verschillende manieren gereageerd worden op dit fenomeen," zei De Roover op Canvas. "We moeten enerzijds strikt de wetgeving toepassen: de openbare orde en de veiligheid moeten in het oog gehouden worden. Daarnaast sluit ik mij aan bij de vraag van Oostenrijk om te kijken hoe we paal en perk kunnen stellen aan het feit dat Turkse politiek bedreven wordt in andere landen."

Ophef

In Oostenrijk, Duitsland en Nederland ontstond al ophef omdat Turkse politici er stemmen willen ronselen in de aanloop naar het referendum van 16 april. De Nederlandse regering onderzoekt of ze dat juridisch kunnen voorkomen.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vindt alvast niet dat de Nederlandse regering hem of andere Turkse politici kan tegenhouden om in Nederland campagne te komen voeren.

De beslissing van Duitsland om meetings te annuleren, noemt de Turkse president Erdogan dan weer nazipraktijken.

De hervorming waarover de Turken moeten stemmen, zou president Recep Tayyip Erdogan meer macht geven en het parlement verzwakken. De Oostenrijker vindt dat de hervorming in strijd is met de waarden van de Europese Unie. De SPÖ-er pleit dan ook voor een onmiddellijke stop van de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU.