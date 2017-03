Na al die jaren bevestigt Jimmy van ‘Get Ready’ eindelijk hardnekkig gerucht dat fans gek maakte

Dat er een vriendschap was tussen zangeres Petra en de jongens van Get Ready was bekend. Maar dat die vriendschap tussen Glenn en Petra nog iets verder ging werd vermoed, maar nooit bevestigd. In Dag Allemaal vertellen de jongens nu hoe de vork aan de steel zat.

Nadat er foto’s waren verschenen in Joepie waaruit bleek dat Glenn en Petra stiekem een relatie hadden, was de zangeres ‘persona non grata’ bij de fans. “Veel fans lustten Petra rauw”, vertelt Jimmy aan Dag Allemaal. “Toen ze met ons optrad in Vorst Nationaal, werd ze uitgejouwd. Wel, zoveel jaren later mag iedereen het weten, dat verhaal was wel degelijk waar.”

Op dat moment was Glenn eigenlijk nog samen met Koen. “Petra en ik kwamen meer dan gewoon goed overeen, ja. En we hebben wel eens gekust. Ik wist nog niet goed of ik op mannen of op vrouwen viel”, vertelt Glenn.

Petra bleef echter een goed contact houden met Get Ready Foto: Foto Kurt

Het duurde echter heel lang voor Koen ontdekte wat er aan de hand was. “Het was de periode dat de gsm’s stilaan opkwamen. Op het schermpje van Glenn verscheen altijd: “007”. Ik dacht dat dat een foutmelding was, maar die 007 bleef maar terugkomen en Glenn deed heel geheimzinnig. Dus werd ik achterdochtig. Ik heb nogal wat ‘afgebleit’ toen.

Pas toen het volgende album van Petra uitkwam, werd het hem allemaal duidelijk. Het emotionele ‘Als ik droom’, kreeg de vermelding “007, ik zie je graag”. “Het nummer was opgedragen aan Glenn. Die twee hadden dus echt wel iets met elkaar.”