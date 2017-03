Eden Hazard krijgt het aan de stok met fan na heerlijk doelpunt

Eden Hazard scoorde maandagavond een heerlijk counterdoelpunt voor Chelsea op het veld van West Ham. Na enkele flukse combinaties duwde hij de 0-1 in doel na 25 minuten spelen. Dat was niet naar de zin van een West Ham-supporter, die het veld op stormde en de juichende Chelsea-spelers enkele verwensingen naar het hoofd slingerde. De security in het Olympic Stadium in London escorteerde de man snel naar buiten.

Hij scoorde dan wel het eerste doelpunt van de avond, voor Hazard was iemand anders de man van de match: N’Golo Kanté. Na de wedstrijd zei Hazard een grappige quote over de Franse middenvelder. “Hij is zo goed. Soms denk ik dat ik met een tweeling op het veld sta. Hij is overal!”

Speaking to @hazardeden10 post match. On Kante: "sometimes I think I'm playing with twins" pic.twitter.com/HFjDDxQUwO — Lee Parker (@Leeparker_tv) March 6, 2017

Het doelpunt van Eden Hazard:

Eden Hazard gaf ook een gesmaakte pass met de rug, in volle snelheid. “Dat was voor de supporters”, gaf de nummer 10 van Chelsea nadien toe. “Ik heb vorig seizoen te weinig getoond, dus nu voelde ik dat ik wat in te halen had”.

.@hazardeden10 demonstreert dat hij niet alleen over gouden voeten beschiktpic.twitter.com/lEdbILO5Cv — Play Sports (@playsports) March 6, 2017

