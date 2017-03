Ex-voorzitter Salvadoraanse voetbalbond moet acht jaar de cel in

Reynaldo Vasquez, de voormalige voorzitter van de Salvadoraanse voetbalbond, is in El Salvador veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor fraude met sociale bijdragen. In totaal zou het om een bedrag van 400.000 dollar gaan, zo maakte het Salvadoraanse gerecht maandag bekend.

Vasquez werd eind 2015 opgepakt in de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Hij werd destijds gezocht omwille van zijn betrokkenheid bij corruptieschandalen bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Het Hooggerechtshof in El Salvador bepaalde vervolgens dat Vasquez mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, maar voorlopig is er aan het uitleveringsverzoek aan de VS nog niet voldaan omdat hij eerst in eigen land voor de rechter moest verschijnen.

Reynaldo Vasquez was in 2009 en 2010 preses bij de FESFUT en zou toen betrokken geraakt zijn bij vijf corruptieschandalen. Het gaat daarbij om vermeende omkoping bij de verkoop van uitzendrechten voor kwalificatieduels voor het WK voetbal in 2014 en 2018.