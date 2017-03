Anderlecht zkt. Belgen: deze spelers kunnen vertrekkers vervangen

Anderlecht houdt rekening met een vertrek van Tielemans en/of Dendoncker, en ook aan een voetbalbelg als Najar zal deze zomer getrokken worden. Daarom zoekt paars-wit – dat niet zo breed in de Belgen zit – nu al naar landgenoten. Elke match moeten er namelijk minstens zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad staan. Maar wie komt in aanmerking? Mats Rits, Vadis Odjidja, Laurent Depoitre...?

Zaterdag tegen KV Mechelen was het al nipt. Tielemans was geschorst en dus voldeed Anderlecht aan de voetbalbelgen-eis met Dendoncker, Bruno, Boeckx en Najar in de basis, terwijl Deschacht en Acheampong ...