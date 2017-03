“Thierry Henry is eerste keuze om Arsène Wenger op te volgen”

Er is al heel wat geschreven over de toekomst van Arsenal-trainer Arsène Wenger. De Fransman verlaat al dan niet Arsenal aan het einde van het seizoen, na bijna 21 jaar aan het roer van de Londense club. De eigenaars van de Gunners kijken dan ook al naar een mogelijke opvolger, voor de zoon van eigenaar Stan Kroenke is Arsenal-legende Thierry Henry de eerste keuze. Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph. Henry is op dit moment assistent-bondscoach bij de Rode Duivels.