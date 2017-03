Geen slachtoffers na lawine in Tignes

De lawine die het Franse skioord Tignes vanochtend heeft opgeschrikt, heeft uiteindelijk geen slachtoffers gemaakt. Dat meldt het skistation. Eerder op de dag werd nog gevreesd dat meerdere wintersporters bedolven raakten onder de sneeuw, mogelijk een tiental.

De pakken sneeuw kwamen volgens nieuwszender Europe 1 van zeer hoog naar beneden, recht op de blauwe piste Carline. Nadat getuigen omstreeks 10 uur alarm sloegen, zette de gendarmerie een reddingsoperatie op. Die verliep niet gemakkelijk. Door moeilijke zichtbaarheid op grote hoogte, konden geen helikopters uitgestuurd worden. Daarom snelden teams te voet ter plaatse. In totaal werden een 300-tal reddingswerkers opgetrommeld, waaronder ook enkele speurhonden.

Aanvankelijk werd aangegeven dat mogelijk minstens “twee groepen” skiërs werden gegrepen door de lawine. Het zou in totaal om een tiental personen gaan. Maar omstreeks 12.15 uur meldde het skistation dat er geen slachtoffers waren.

Niet eerste keer

Midden februari lieten in Tignes nog vier skiërs het leven toen ze tijdens het skiën buiten de piste verrast werden door een lawine. Vorige week kwamen nog drie landgenoten onder een lawine terecht in de Italiaanse Alpen. Eén van hen overleefde het ongeval niet.

Het skigebied Tignes-Val d’Isère is een van de grootste skigebieden in de Savoie en in de Alpen. Er zijn 480 hectare officiële pistes en een gebied van 3.200 hectare buiten de pistes. De maximale hoogte bedraagt 3.456 meter. Het risico op lawines op vele (gesloten) pistes in de streek bedraagt momenteel 4 op een schaal van 5.