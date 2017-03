Cultheld Nicklas Bendtner trekt naar Noorwegen

De Deense aanvaller Nicklas Bendtner verlaat de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest om zijn geluk bij de Noorse landskampioen Rosenborg te beproeven. Bij de club uit Trondheim ondertekende de 29-jarige Bendtner een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club maandagavond bekend.

Bendtner was pas sinds eind vorige zomer in The Championship aan de slag, maar daar kwam hij niet verder dan twee doelpunten voor Nottingham Forest. De Deen kwam toen transfervrij over nadat zijn contract bij Wolfsburg eind april 2016 werd ontbonden. Bendtner speelde er sinds de zomer van 2014. Hij heeft ook een verleden bij Arsenal, Birmingham, Sunderland en Juventus. De spits heeft 74 caps achter zijn naam en scoorde daarin 29 doelpunten.

Bij Rosenborg wordt hij in de spits een concurrent van Mushaga Bakenga, die bij Club Brugge nooit kon doorbreken. “Ik ben nog steeds hongerig en ga proberen zo veel mogelijk doelpunten te maken”, beloofde Bendtner.