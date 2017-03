Ze durfde niet te praten over haar ziekte, maar nu wil ze iedereen waarschuwen voor wat zij dacht dat een “onschuldig knobbeltje” was

Het duurde even voor de Britse actrice Lorna Nickson Brown de knobbel in haar hals opmerkte als een mogelijk teken van ziekte. Een jaar lang liep ze ermee rond, ervan overtuigd dat het wel niets zou zijn. Daarna kwam ze te weten dat ze kanker had.

De actrice deelde een foto van haar hals voor en na de operatie die haar van de kanker moest afhelpen met de bedoeling om anderen te sensibiliseren.

“Mijn moeder merkte dat ik een knobbel had in mijn hals. Ze dacht dat ik afgevallen was, maar drie maanden later ging ik naar de dokter, die me vertelde dat het om een schildklier nodule ging”, vertelt de actrice aan Indy100.

Hoewel schildklier nodules (ook wel schildklierknobbels genoemd) vaak onschuldig zijn, was die van Lorna groter dan gewoonlijk en voelde hij hard aan. Verschillende scans in de loop van vier maanden en een autopsie later, kreeg Lorna het verdict: schildklierkanker.

“Ik was verdwaasd. Ik geloofde het niet omdat ik me zo goed voelde. Ik was op dat moment geopteerd voor een TV-serie die genomineerd werd voor een Golden Globe. Dit is niet hoe ik dacht dat kanker eruitzag. Het moment waarop je het vertelt aan mensen krijg je het kanker-gezicht. Ik voelde me niet ziek”, vertelt ze.

Gevraagd naar hoe vrienden en familie iemand kunnen helpen die met kanker te maken krijgt, antwoordt ze: “Er is geen juiste manier. In mijn eigen ervaring gaat het er gewoon over om open te zijn en erover te kunnen praten met iedereen zonder dat het een negatieve associatie moet hebben. We spreken niet openlijk over ziekte, dus je kan je best geïsoleerd voelen. Het kan best eenzaam voelen.”