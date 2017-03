Als dit lijstje je niet dichter bij De Mol brengt, dan weten wij het ook niet meer

“Jy moet niemand vertrou nie.” Onder die slogan lanceerde VIER het vijfde seizoen van De Mol. We zijn nu halverwege en hun motto blijkt zo goed gekozen, dat het ons allemaal verwart. Iedereen is verdacht, maar niemand lijkt De Mol te zijn. Hoe zit het nu eigenlijk? Wij lijsten enkele straffe theorieën voor u op.

ANNELIES IS DE MOL

Echt wel!We vragen het ons af: hoe zit dat nu toch met de bril van “ons Moeke”? Annelies kan niets zien zonder bril. Of dat beweerde ze toch, toen ze in de vierde aflevering tijdens het golfspel haar zonnebril dan maar op haar hoofd zette. Hopelijk was dat geen glas op sterkte, want dan is haar mollenspel wel heel doorzichtig. Maar in de vijfde aflevering bleek er plots geen probleem meer te zijn: ze herkende haar partner al van ver, toen ze richting de kooi reden, zonder bril weliswaar. Is ze dan toch plaatselijk blind? Blind zoals een Mol?

Of toch niet? Annelies was in aflevering drie en vier wel heel passief. Letterlijk en figuurlijk. Tijdens de proef in het museum liet ze Marzena aan haar lot over en bij het golfspel kon ze absoluut niet meedoen “want ik kan het niet lezen, sorry”. Maar passief zijn als Mol, en het spel in handen van de anderen laten, lijkt een weinig tactische beslissing om zo veel mogelijk geld uit de groepspot te houden.

Wildste theorie? Onze geliefden kennen ons het best, zo denken we vaak. De wildste theorie rond Annelies komt naar boven door haar partner Jo. Op de vraag of zijn Annelies de Mol kan zijn, klinkt hij zo: “Ik weet dat je komedie kan spelen, maar dat zou ik extreem vinden.” Maar een “nee” krijgen we niet te horen...

Foto: VIER

ROBIN IS DE MOL

Foto: VIER

Echt wel! Robin heeft één straffe tactiek, die volgens de oude Mollen heel sterk van pas kan komen: de anderen verdacht maken. Er gaat geen aflevering voorbij of Robin vertelt aan iedereen die het wil horen dat “Bertrand wel heel traag loopt voor een sporter”, “Sam wel heel resoluut op de tegel stapt”, “Annelies wel heel tegenstrijdige antwoorden geeft” en “Eline zich wel heel weinig als een politievrouw kan gedragen”. Leidt hij zo de aandacht af van de ware identiteit van De Mol: hij zelf?

Of toch niet? Op één of andere manier weet Robin zich altijd in een sleutelpositie tijdens de opdrachten te wringen. Meer dan eens heeft hij de touwtjes in handen om het spel te doen lukken. Met alternatieve methodes kon hij de sleutel wegvissen bij de geit, wist hij net op tijd te zeggen dat Davey en Hans de verste navigatiesystemen moesten uitschakelen en is hij vaak de stem van rede in de chaos van de groep. En dat leverde al heel wat centen op voor de groepspot.

Wildste theorie? Eén opmerking uit de laatste aflevering maakt hem wel heel verdacht. We hoorden hem tegen zijn vrouw zeggen dat hij “al twee keer zijn topverdachten zag vertrekken” en dus steeds moest veranderen van Mol. Als hij zo slecht is in het invullen van de eliminatielijst, waarom is hij er dan nog? (Hij is de Mol, zeg ik u, de Mol!)

DAVEY IS DE MOL

Echt wel! Davey lijkt wel heel tactisch te spelen, de laatste twee afleveringen. Net alsof hij een handje geholpen wordt door de programmamakers!? In de derde aflevering kwam hij heel sterk in het vizier. Door koste wat kost eerst te willen fietsen, kwam hij steeds eerst aan bij de opdrachten met genoeg mogelijkheden om alles te saboteren. Ook in de vijfde aflevering had hij plots een geniale strategische ingeving. De regels in de arena van de Hongerspelen waren duidelijk: diegene die het geld heeft, moet laatst overblijven, maar diegene die laatst overblijft, krijgt ook de vrijstelling. Hij ging meteen voor het geld en bleef bij het podium waar het spel zou eindigen. Als de groep het geld wilde verdienen, moest hij de laatste zijn die overblijft en ging de vrijstelling ook naar niemand anders.

Eerst was zijn vriendin overtuigd. “Davey de Mol? Nee.” Maar tijdens de Hongerspelen zag ze hem keuzes maken en riep ze in het heetst van de strijd: “Ben je zeker dat jij de mol niet bent: want nu ga je wel heel veel geld verloren doen?”

Of toch niet? Gaan ze echt nog eens voor een jonge knappe kerel? Gilles Van Bouwel, de winnaar van vorig jaar, vult dat plaatje al goed in op VIER.

Wildste theorie? Davey draagt graag petjes, maar daar zou iets mis mee zijn. Op het eerste stond een klaverblad, waarin mollen maar al te graag schuilen. Op zijn andere pet stond een b. Als we even negeren dat die meestal in een kleine letter geschreven wordt en niet als hoofdletter, dan is dat ook verdacht. Die letter wordt in de muziek gebruikt om een “mol” aan te duiden, waarmee een noot een halve toon wordt verlaagd. Toeval of niet?

Foto: VIER

SAM IS DE MOL

Echt wel! Sam is de kandidaat die het minst in het oog springt als Mol. Hij lijkt gedreven en speelt enthousiast mee. Maar net daarom mogen we hem zeker niet zomaar afschrijven! Op kleine en subtiele manieren heeft hij het spel al kunnen boycotten: hij zat bij “de drukkers” in de eerste aflevering, koos voor pasvragen in plaats van geld, stapt resoluut op foute tegels in het mijnenveld en gooit eieren kapot tijdens de doolhofproef.

En dat ene kettingspannertje in de vierde aflevering, dat zit ons ook nog dwars. Waar was dat naartoe? Hij liet Davey verder rijden, omdat hij zelf wel een fietsketting terug op de fiets kon leggen. Maar hij vond het spannertje niet, hoewel dat nog niet leek te ontbreken, toen Davey, Robin en Bertrand passeerden. Dat hield Hans zo lang op, dat die hem zelfs stapvoets moest passeren als “rode lantaarn”.

Of toch niet? Sam lijkt de meest oprechte speler in het spel, want hij vertoont heel weinig opzichtig mollengedrag. Zijn heerlijke opmerkingen lijken vooral de groep te sterken in het plezier van het spel.

Wildste theorie?

Een mol is blind. En Sam lijkt ook niet bijster veel te zien op de groepsfoto van de elf kandidaten...

Sam werkt voor BMW, a.k.a. de hoofsponsor van #DeMol. Also, dit: pic.twitter.com/5wYFJnmZFo — Thomas Rottier (@LegendaryThomas) February 6, 2017

ELINE IS DE MOL

Foto: VIER

Echt wel! Eline is politie-inspecteur, zo staat er te lezen op haar persoonlijke fiche. Maar toch. In de allereerste aflevering beantwoordde ze de vraag “Waar liggen de Oostkantons?” met “West-Vlaanderen”. In de tweede episode liep ze naar links, terwijl ze naar rechts moest. Toch wel een essentiële vaardigheid voor een politie-inspecteur om die twee uit elkaar te kunnen houden. Toen ze onopgemerkt door het museum moesten sluipen in de derde aflevering, liet zij als eerste het alarm afgaan. Haar fysiek uithoudingsvermogen is ook niet al te best, zo bleek in de derde aflevering toen de Rode Lantaarn haar al voorbij stak na 9 kilometer. Ze schoot al haar kogels op tijdens de Hongerspelen in de vijfde aflevering, maar raakte amper iets. Onschuldig en verward? Misschien. Kostbare seconden en dus ook geld verloren? Check.

Of toch niet? Het is niet bepaald onopvallend, hoe zij te werk gaat. Misschien is dat haar manier van overleven en wil ze gewoon zorgen dat ze niet uit het spel vliegt? Is zij misschien diegene die het rode scherm had gekregen in de derde aflevering, maar dat niet verklapte aan de groep, waardoor Marzena moest vertrekken? Haar tranen leken toen in ieder geval hartverscheurend echt.

Wildste theorie?

In de legpuzzel in de tweede aflevering zouden de programmamakers een tip hebben gestoken, zo denken enkele fans. (Ook al staat er natuurlijk ook wel “Annelies, De Mol” en “Hans, De Mol” te lezen.)

Of komt er nog een plottwist van de programmamakers: is Gilles misschien de Mol? Of is niemand De Mol? Of denkt iedereen de Mol te zijn? We weten het niet meer, weet u het? Eén ding is duidelijk: het begint ingewikkeld te worden.

POLL. Wie is volgens jou de Mol?

Zie je zelf de Mol tussen de molshopen niet meer? Lees dan alles nog eens rustig na.

AFLEVERING 1. Meteen twee afvallers in eerste aflevering van ‘De Mol’, al is niets wat het lijkt

AFLEVERING 2. Tweede aflevering ‘De Mol’: “Maak uzelf nu toch eens niet zo verdacht!”

AFLEVERING 3. Stomdronken kandidaten, maar dan volgt de ontnuchtering: afvaller ‘De Mol’ is voor één keer niet slechtste leerling

AFLEVERING 4. Vertrouwen tussen deelnemers ‘De Mol’ daalt pijlsnel: “Die daar, hé, die vertrouw ik voor geen zak!”

AFLEVERING 5. Bikkelharde strijd in zenuwslopende aflevering van De Mol: mijnenveger, Hunger Games en elektrische schokken