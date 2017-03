Terreuraanslagen kostten verzekeraars 136 miljoen, wateroverlast 305 miljoen euro

Brussel - Voor de terreuraanslagen van 22 maart 2016 hebben de verzekeraars in ons land 136 miljoen euro provisies aangelegd, 16,5 miljoen euro is al effectief uitgekeerd. Dat blijkt dinsdag bij de voorstelling van de jaarresultaten door sectorfederatie Assuralia. Het bedrag is nog niet definitief en kan dus nog evolueren naar gelang de toestand van de gewonden en hun arbeidsongeschiktheid. Ter vergelijking: de regen en bijhorende wateroverlast in mei-juni vorig jaar kostte de verzekeraars 305 miljoen euro.

Zo’n 1.361 mensen deden een beroep op hun verzekering naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart: 1.068 op de luchthaven van Zaventem en 293 in Maalbeek. De overgrote meerderheid (82 procent) betreft lichamelijke schade, 13 procent gaat om materiële schade en 5 procent morele schade. Er wordt vooral een beroep gedaan op verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (44 procent) en arbeidsongevallenverzekering (41 procent).

In totaal werd al 16,5 miljoen euro effectief uitgekeerd door de verzekeraars. Assuralia-voorzitter Hans De Cuyper wijst erop dat het overgrote deel van de slachtoffers, 75 à 80 procent, al minstens een deel van zijn schadevergoeding heeft ontvangen. Voor morele schade gaat het allemaal wat trager, maar daar verwijst De Cuyper naar het feit dat er pas in oktober een formele beslissing is gevallen over het toepassen van het solidariteitsmechanisme tussen verzekeraars (TRIP). “Daarenboven keren verzekeraars pas uit als de arbeidsongeschiktheid zich heeft gestabiliseerd”, legde hij de trage procedure uit. De Cuyper belooft wel dat de sector kijkt welke verbeteringen er in de toekomst mogelijk zijn. “Een uniek loket bijvoorbeeld waar slachtoffers van terrorisme zich kunnen aanmelden, of het vervroegd uitbetalen van morele schade?”.

Toch meent de sector dat het solidariteitsmechanisme (TRIP), geregeld door de wet van 1 april 2007, heeft gewerkt. De verzekeraars draaien op voor de eerste 300 miljoen euro aan schade bij terrorisme, nadien is 700 miljoen gedekt door herverzekeraars en nog eens 300 miljoen euro door de Staat. “In Frankrijk hebben de verzekeraars geen regeling. Daar zijn het volledig publieke middelen”, aldus Assuralia.